Mauricio Macri viene a escribir otro capítulo de su historia con Córdoba, para presentar su libro Primer Tiempo y también para apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio, en la previa a las elecciones legislativas 2021.

Como en cada paso trascendente de su carrera política, Macri regresa a la Docta ciudad, el miércoles próximo y hará el lanzamiento de su obra en el auditorio de la Universidad Siglo 21, donde estará acompañado por Gustavo Santos, ex ministro de Turismo y uno de los potenciales candidatos de su fuerza en Córdoba.

Esta ceremonia no se limita, claramente, al mundo editorial y no son pocos los que advierten que el ex presidente viene a Córdoba a movilizar las arenas políticas, encabezando un acto que será seguido de cerca en Buenos Aires y dando su respaldo a Santos, como el candidato de su preferencia.