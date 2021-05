Pedro tiene apenas un mes de vida y debe ser operado antes de llegar a los tres meses, dado que nació con una afección que le podría hacer perder la vista y sus padres han abierto una campaña solidaria para poder costear la intervención, en Córdoba.

//Mirá también: La solidaridad cordobesa ayuda al pequeño Emir.

Es la historia de este bebé de Río Tercero que nació el 15 de abril y a los pocos días se le detectaron cataratas, glaucoma congénito y edema corneal, afecciones que afectan sus córneas y por las cuales podría quedar ciego, contaron sus padres Silvina y Diego.

Sobre la necesidad del aporte de todos los que puedan sumarse a dar una mano, Silvina dijo que que su mutual no les cubre el monto de la cirugía y, si el postoperatorio no es el esperado tendrán que realizarle un trasplante de córnea, en Estados Unidos porque en Argentina no hay profesionales especializados en recién nacidos, relató a Eldoce.tv.

Así las cosas, Pedrito tiene que ser operado de ambos ojos y el costo es de 550 mil pesos para la operación y 50 mil para otros estudios: “estamos a contrarreloj y no queremos seguir dando vueltas”, señaló mujer.

Cómo ayudar: Mercado Pago: CBU 0000003100045803188258; Banco de Córdoba: CBU 0200374811000004120294 (Ambas cuentas están a nombre de Silvina Cañadas).