El frío en las aulas es motivo de queja por parte de un grupo de docentes autoconvocados que pide suspender el dictado de clases presenciales en Córdoba y limitarlas sólo al terreno virtual, ya que interpretan que “tal como está planteada, la presencialidad tiene muchos problemas”, sostiene un educador.

Ante el avance de las bajas temperaturas en el territorio provincial se percibe ausentismo de los alumnos mientras que los que asisten lo hacen en condiciones para nada óptimas: “hay chicos que están yendo al colegio con frazadas”, expresó Francisco Filippi, delegado escolar y miembro de la agrupación Autoconvocados a radio Universidad este miércoles.

“Más de 12.000 burbujas fueron aisladas en el 65 por ciento de los colegios de la provincia. La cantidad de escuelas intervenidas en abril creció más de un 150 por ciento respecto de marzo”, sostuvo el docente.

Sin rodeos, el educador comentó que “nosotros estamos planteando la necesidad de suspender las clases presenciales. En los hechos, tal como está planteada, la presencialidad tiene muchos problemas”, consideró.

“Muchos colegios no tienen calefacción pero hay que mantener las ventanas abiertas. Hay chicos que están yendo al colegio con frazadas”, afirmó.

Además, mediante un comunicado publicado en redes, los docentes reclaman que “la vacunación no cubre ni al 40 por ciento de los docentes. No se vacunó a la mayoría de docentes, no hay un interés pedagógico, no hubo una política para garantizar este año la virtualidad”, observan.