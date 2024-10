Nati Jota dio su opinión sobre la marcha universitaria y la destrozaron en las redes: “Si vas a ser tibia...”

Nati Jota se involucró en la controversia sobre la marcha que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde se pide un alto al veto anunciado por el presidente Javier Milei a la norma que otorga más recursos a las universidades públicas. La influencer expresó su postura en X (exTwitter) y, en cuestión de segundos, llovieron fuertes críticas de muchos de sus seguidores.

“Soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida. La universidad pública no se vende”, indicó la periodista en la red social.

Nati Jota

Unas horas antes de que comenzara la movilización hacia el Congreso, la conductora de Sería increíble, en el streaming Olga, escribió un tweet en el que explica: “Apoyo la educación pública y gratuita de calidad en nuestro país”, pero al mismo tiempo indicó que no asistiría a la manifestación: “Apoyo la marcha de hoy, aunque no asista porque a veces esos espacios no me representan, ya que no me gusta sentirme envuelta en cánticos y consignas de partidos que no elijo ni adhiero”.

El tweet de Nati Jota.

Las polémicas críticas que recibió Nati Jota por sus tweets

Esta declaración llevó a que uno de sus seguidores le respondiera: “Era una marcha transversal, Nati. Todos los partidos y los sectores estaban representados”. Lejos de pasar por alto el duro comentario, Nati Jota respondió: “Por eso la apoyo, como mencioné, solo explico por qué no asisto. Además, como comunicadora, sé que mis palabras en la radio tienen mucho impacto, y siento que esa es mi manera de contribuir”.

Las reacciones no tardaron en llegar, y varios usuarios la criticaron por lo que consideraron una postura ambigua. Uno de ellos comentó: “Hacer esas aclaraciones es bajarle el valor a lo que se defiende y darles la razón a ciertos partidos”. Nati, se defendió: “Me parece valioso separar las consignas de partidos, porque hay quienes no apoyan ciertos partidos, pero sí la educación pública”.

La respuesta de Nati Jota.

Para finalizar con su postura, la influencer volvió a escribir en X: “Si fuera cómoda, me quedo callada. Pero elijo ser fiel a mí misma, aunque incomode, porque en tiempos de grieta la tibieza no logra aceptación”. Esta afirmación provocó más críticas: “Anda a descansar, Nati” y “Si vas a ser tibia, mejor no digas nada”. Otros, a modo de burla, la invitaron a seguir cantando canciones de Floricienta, debido a su gran fanatismo por las tiras de Cris Morena.