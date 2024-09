Desde Italia, Nati Jota posó en microbikini blanca y subió la temperatura en Instagram

Nati Jota, una de las influencers más destacadas de Argentina, volvió a causar sensación en Instagram, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores, al compartir un carrusel de fotos desde Italia, donde disfruta de unas merecidas vacaciones tras organizar el Cris Morena Day. La conductora de Sería Increíble, programa de streaming en Olga en Vivo, aprovechó su estadía en Capri para relajarse y compartir con sus seguidores una serie de imágenes en las que se la ve posando en una microbikini blanca desde un imponente yate.

Con su estilo característico y siempre acompañada de sus reflexiones, Nati no solo mostró su increíble look, sino que también compartió un profundo mensaje sobre lo que significó este viaje para ella. “Este viaje me enseñó que hay muchos viajes distintos esperándote en cada lugar nuevo que pisás”, escribió.

La influencer se fue de vacaciones con amigas.

El look playero de Nati Jota que enamoró a sus seguidores

En su viaje por Italia, Nati no solo se dedicó a descansar, sino también a reflexionar. En su extenso copy en Instagram, la influencer compartió algunas de sus vivencias, reflexionando sobre cómo cada viaje es una experiencia única: “Son tantas estas mini decisiones que tomamos permanentemente, que nos encanta transformarlas en algo bueno para un otro”, expresó.

Nati deslumbró con una microbikini blanca.

En las fotos, Nati Jota posó con una microbikini blanca, ideal para resaltar su bronceado bajo el sol del Mediterráneo. Combinó su look con unas gafas de sol marrones y accesorios plateados que completaron su estilo relajado pero chic. Las fotos, que rápidamente sumaron más de170 mil likes y comentarios, mostraron a Nati disfrutando del mar y de la belleza de Capri.

Las fotos de Nati Jota en microbikini.

Entre sus seguidores, los comentarios no tardaron en llegar: “Ay Natuti, que fuega”, “Tremendos paisajes”, “Te extraño”, “Hermosa”, “No podés ser tan perfecta”, fueron algunos de los mensajes que llenaron su publicación.