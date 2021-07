El gobernador Juan Schiaretti inauguró este jueves el nuevo puente urbano sobre el río Ctalamuchita. Del acto, participaron diferentes autoridades de la provincia y contó con la participación del secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill.

El evento reunió a diferentes referentes políticos que competirán en las próximas PASO y significó un escenario de especulaciones sobre las relaciones entre candidatos. En este sentido, Martín Gill se refirió a su gestión municipal -como intendente de Villa María- y al acercamiento ente Nación y el gobierno de Córdoba.

“Desde mi gestión como intendente me tocó restablecer una relación institucional con el Gobierno de Córdoba, después de casi una década donde no había existido una relación institucional, y hoy desde el gobierno nacional, me tocó poder trabajar fuertemente para dar vuelta esa página de desencuentros entre nación y provincia”, dijo el nuevo candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Córdoba.

En este sentido, Gill dijo: “El puente tiene un valor simbólico. El ex Gobernador De La Sota hablaba de construir puentes. Hoy tenemos uno que une las ciudades pero como dijo el Gobernador es una necesidad trabajar juntos, sumar voluntades, aún en las diferencias”.

Para afianzar esta relación, Juan Schiaretti pidió: “seguir trabajando así, juntos, en el respeto que nos debemos en la diversidad, sin agresiones, sumando siempre, porque esa es la manera de dar continuidad en la senda del progreso”.

La obra entre Villa María y Villa Nueva

El puente reviste significativa importancia para los vecinos de Villa Nueva y Villa María porque une dos barrios en constante crecimiento y permitirá descomprimir el tránsito vehicular del puente Negro.

La estructura tiene 60 metros de longitud y 14 metros de ancho, veredas adyacentes con barandas peatonales y cuatro carriles. Es un puente semi-integral para que las crecientes extraordinarias no lo afecten. Cada pila está coronada por cuatro arcos semicirculares donde se colocaron las luminarias LED del puente.