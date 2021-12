La gran campaña de Racing de Nueva Italia, que faltó coronar con el ascenso a la Primera Nacional, hace que varias de sus figuras estén en la mira de otros clubes y se hace difícil su continuidad para la próxima temporada del Federal A.

Es el caso de Martín Garnerone, goleador de la Academia en el torneo, cuyo pase pertenece a Belgrano y debe volver a Alberdi tras el año de préstamo. “Lo que quiero es jugar. Necesito continuidad y ojalá la tenga en Belgrano”, señaló el delantero de Río Tercero en diálogo con Radio Sucesos.

En Nueva Italia, de la mano de la confianza que le dio Hernán Medina, que devolvió con goles; encontró esa regularidad y por eso se mostró agradecido. “La gente de Racing me trató de maravillas, me hicieron sentir muy bien. Por desgracia no pudimos dejarlo en segunda categoría”.

El delantero Martín Garnerone, goleador de Racing que debería volver a Belgrano.

Además de la posibilidad de reintegrarse a Belgrano, hay sondeos de Santamarina de Tandil por el goleador. Como pasa con varios de los integrantes del plantel. Santiago Rinaudo, por ejemplo, fue pedido por Ricardo Pancaldo para Deportivo Madryn para jugar en la Primera Nacional.

El DT, cerca

Este viernes se definiría la continuidad del proyecto de Hernán Medina al frente de Racing de Nueva Italia. La dirigencia, encabezada por Manuel Pérez, le ofreció dos años de contrato y hay optimismo de que la Tota acepte y encare el próximo Federal A, que arranca en febrero.