Racing de Nueva Italia perdió por penales ante Chaco For Ever 4-3 por semifinales del Federal A, y se quedó al margen del segundo ascenso a la Primera Nacional. El encuentro, que finalizó 1 a 1 en tiempo reglamentario, fue otra vez con reclamos por el arbitraje, en este caso del tucumano Nelson Bejas.

Y Emanuel Giménez, el experimentado volante central, no anduvo con rodeos: “Estuvo claro. Nos chorearon el partido… Yo no voy a tener filtro, a mí no me gusta perder y me vi perjudicado. ¿No vieron el partido ustedes? No nos dejaron hacer nada”, lanzó en diálogo con Radio Suquía.

“Uno se va con mucha bronca. Un trabajo que hicimos terrible durante todo el año, un campañón… ¿Qué le voy a decir a la gente? Nada. Debe estar tan amargada como nosotros. Nos fuimos ilusionando fecha a fecha, nos hubiera gustado coronar y volver con Racing a Primera Nacional. Nos hemos quedado afuera con todo el dolor del mundo”, completó Ema Giménez, quien terminó a golpes de puño con un auxiliar del cuerpo técnico de Chaco For Ever.

Cali Rodríguez también

“Le pedimos disculpas a la gente de Racing. Nos merecíamos más que esto. Pasaron cosas que quedaron a la vista… Primero el offside, muchas cosas... Racing jugó contra todo en el torneo y aún así quedó demostrado que nos vamos de pie, con la cabeza en alto, pero mucha bronca”, resumió el arquero Leonardo Calidad Rodríguez en sintonía con las duras acusaciones de Emanuel Giménez.