A Racing se le esfumó la segunda chance de pelear un ascenso a la Primera Nacional. Dolor en Nueva Italia, como el que siente Mariano Martínez, referente del plantel e hincha Albiceleste, quien no ocultó su desazón por la derrota ante Chaco For Ever 4-3 por penales: “Estoy en shock, sentía que pasábamos”, reconoció.

“Hicimos un buen partido, pese al gol rápido nunca salimos del control y el empate fue merecido. En los penales el Cali (Rodríguez) hizo todo para que pasemos y no pudimos. El equipo se va de pie y eso nos llena de orgullo. Como hincha de Racing, le agradezco a mis compañeros porque lo dieron todo”, afirmó el Nano en diálogo con Radio Sucesos.

Párrafo aparte para los arbitrajes, porque Racing se sintió perjudicado. “Nos tocó jugar contra el sistema y aún así llegamos hasta aquí. Me voy tranquilo, hicimos todos por el club y por esa gente que nos vino a alentar. Desde arriba no nos dejaron llegar al ascenso”.

Balance

El volante por izquierda Leandro Fernández, de los más regulares en Racing ya que jugó todo el torneo, resaltó: “Nos vamos con la amargura de no haber conseguido el objetivo que era ascender pero el balance es altamente positivo, porque casi con el mismo plantel que ascendimos llegamos a la final”.