Referente del plantel, muchas veces figuras, e hincha de Racing de Nueva Italia. Mariano Martínez no podía faltar en estas instancias, y volvió a ser titular, y a destacarse, en el 2-0 sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo para clasificar a semifinales del Reducido del Federal A.

“Un triunfo importantísimo, lo queríamos jugar hace rato y salió como esperábamos”, señaló el Nano sobre la victoria en cancha del Atlético Rafaela, con goles de Franco García y de Franco Schiavoni, ya en tiempo de descuento.

“Necesitábamos el triunfo para demostrar que seguimos en carrera, y para darle una alegría a los hinchas. El domingo que viene hay que dejar todo para llegar a otra final”, añadió el volante Albiceleste. El próximo escollo será Chaco For Ever.

En cuanto a su rendimiento personal, destalló: “Hice un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Después el cansancio me jugó una mala pasada. Pero me sirve para llegar bien al próximo partido. El aliento de la gente es una locura, lo sentí mucho cuando me tocó salir del equipo y me dieron su apoyo”.