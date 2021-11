Una semana trágica, que enlutó al fútbol. Por la muerte de Thiago Esquviel, juvenil de Talleres de apenas 17 años, quien se ahogó en el Dique La Quebrada, y por el caso de gatillo fácil que terminó con la vida de Lucas González, el pibe de Barracas Central.

Juan Cruz Komar, futbolista que rompe el molde habitualmente en sus declaraciones, se refirió a ambos y expresó el dolor por las pérdidas. “Lo de Thiago fue durísimo, estuve muy dolido, por mí y por mis compañeros más chicos, de la pensión y de las Divisiones Inferiores, con los que entrenamos y muchas veces voy a la pensión a invitarlos a comer. Traté como pude de acompañar y estar presente”, afirmó el zaguero central de Talleres.

Y respecto a Lucas, víctima de los disparos de policías de las Ciudad de Buenos Aires, reflexionó: “Sobre el pibe asesinado me pasa de sentir empatía. Me veo a mismo a esa edad tratando de cumplir un sueño, y no me puedo imaginar el dolor de esa familia”.

Medina, de Selección

En las últimas horas, con la salida de Oscar Tabárez de la Selección de Uruguay tras un exitoso ciclo de 15 años, volvió a tomar fuerza el rumor de que Alexander Medina podría ser su reemplazante. “Ojalá que no sea el Cacique y se quede con nosotros. Pero si es lo que él quiere, que se le de, porque lo merece”, expresó Komar.