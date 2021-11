En el Kempes se enfrentaron Talleres y Vélez en un atractivo partido por la fecha 21 del Torneo de la Liga Profesional. Aquí los puntajes de los jugadores de la T:

GUIDO HERRERA (6): Estuvo atento desde el inicio cortando los centros de los extremos y los laterales de Vélez. Por arriba no lo pudieron sorprender. Tuvo un error en una salida con los pies en el cierre del partido que no alcanza a empañar su correcta actuación.

NAHUEL TENAGLIA (6): En el inicio aportó más en ataque. En defensa tuvo que retroceder para marcar a Janson. Luego se repuso, tomó confianza y volvieron sus proyecciones.

JUAN CRUZ KOMAR (6): De entrada mostró firmeza sacando desde abajo y arriba. Tuvo un buen rendimiento en general y fue fundamental en la defensa.

RAFAEL PÉREZ (7): Al igual que su compañero de zaga, se paró bien tratando de controlar a Lucero, el único delantero fijo que usó el rival. Sigue siendo el defensor más regular de Talleres.

ENZO DÍAZ (6): Estuvo contenido en el inicio del partido. En el segundo tiempo se animó más y, de alguna manera participó en la generación del gol de penal de Santos. Estuvo poco preciso en los pases y sufrió en algunas contras.

JUAN MÉNDEZ (5): No ocupó bien los espacios y Vélez aprovechó el sector para armar juego desde el centro a la izquierda. Vio la amarilla en el final del primer tiempo y se pierde el partido ante Gimnasia.

RODRIGO VILLAGRA (6): Intentó ser el equilibrio en un mediocampo que, en un principio, fue superado por el rival. Fue importante para controlar la generación de Vélez desde el medio.

HÉCTOR FÉRTOLI (5): Con un equipo que estuvo gran parte del primer tiempo sin la pelota, no pudo gravitar mucho en su juego. Le hicieron el penal que derivó en el 1 a 0. Pero no fue mucho más.

ÁNGELO MARTINO (4): Se movió bien por izquierda pero, como sus compañeros volantes ofensivos, tuvo poco la pelota y generalmente no decidió bien. No coronó un buen partido el ex Atlético de Rafaela.

DIEGO VALOYES (7): En el primer tiempo apareció poco porque el dominio, en la mayor parte de la etapa fue de Vélez. En el complemento arrancó contenido. Pero, como siempre, fue el jugador más desequilibrante del equipo.

MICHAEL SANTOS (6): El sacrificio de correrlas y pelearlas a todas tuvo su fruto en la definición en el penal que se convirtió en el 1 a 0. Con actitud y con goles, el uruguayo se ganó un lugar en la consideración de los hinchas.

JUAN CRUZ ESQUIVEL (5): Ingresó bien, concentrado aunque un poco acelerado. No pudo influir mucho en ataque.

CARLOS AUZQUI (4): Al venir de una lesión muscular, pudo aparecer en algunas jugadas puntuales sin ser lo importante que siempre es el ex delantero de River.

MATEO RETEGUI (4): Tuvo actitud y sólo una chance de gol sobre el final del partido.