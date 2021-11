El River campeón, el Marcelo Gallarlo campeón de todo; una alegrón para Julio Chiarini. El arquero que viene de competir en el Federal A, pasó por el Millonario y valoró a su DT. También expresó su deseo de que atajar otra vez en Primera Nacional y recordó su último paso por Alta Córdoba: “La última vez que llegué a Instituto era un puterío. No la pasé bien como capitán. Ahora parece que la cosa está cambiando”.

Y dio su visión sobre el largo exilio de la Gloria fuera de Primera División. “Es un club difícil, cuando se junten todos las cosas van a cambiar. En un club cada uno tiene que cumplir su función. A mí me dio un nombre Instituto y me gustaría que se unan para que vuelva a Primera”, expresó.

“No espero volver a Instituto, no tengo relación con ningún dirigente, sino con mis ex compañeros y utileros, que para mí es lo más importante. Como con el Loco Carranza, a quien la mayoría de los hinchas lo aman. Hace unos días estuve en La Agustina, me encantó estar ahí porque sigue habiendo el mismo respeto. Lo disfruté mucho. Pasé seis años ahí””, resaltó el arquero.

Julio Chiarini, siempre identificado con Instituto.

Con Sol de Mayo de Viedma, dirigido por Luis Islas, terminaron segundos en la Zona A detrás del Deportivo Madryn, que sería el campeón al vencer a Racing de Nueva Italia. “Fue un año duro, no teníamos entrenador de arqueros, alguien que nos haga un masaje... Tuvimos un mal partido cunado quedamos eliminados en el Reducido pero me siento bien, esperando alguna oferta de la Primera Nacional”.

El campeón

Julio Chiarini pasó de Instituto a River en 2014, donde permaneció hasta 2016, en los primeros años de Marcelo Gallardo como entrenador y en su serie triunfal. “Lo tuve como técnico y lo pude disfrutar, incluso en charlas que no eran de fútbol. Es el mejor, lejos. River sigue gustando y ganando títulos, y cada vez es mejor”, destacó sobre el Muñeco.

Párrafo parte para Hernán Buján, ayudante de campo de Gallardo, y ex de la Gloria: “Me encantaría que sea técnico de Instituto, pero veo difícil que se vaya de este cuerpo técnico”. Mantiene la relación, al igual que con Leonardo Ponzio, símbolo en Núñez. “Dio todo, me parece que esta vez sí bajó la persiana con este título”.

Y resaltó a los cordobeses del plantel. “Al Araña Álvarez lo tengo visto de cuando jugaba en la Liga del pueblo. Cuando jugaba contra mi equipo de Oliva nos hacía goles de todos los colores. Y en este campeonato explotó, tiene futuro europeo. Y qué decir de Matías Suárez, es un crack”.