Talleres accedió a la final de Copa Argentina por primera vez en su historia, al dejar en el camino a Godoy Cruz. Y se la topará nada menos que ante Boca, el miércoles 1 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Y el furor por las entradas ya se hace sentir.

“Hablamos con la organizacion y a Talleres le darán 10 mil entradas. Esperemos que pueda haber alguna más. Se tomó la decisión de que vayan algunos de los socios que estuvieron al día en la pandemia, que fueron 22 mil”, sostuvo Andrés Fassi al respecto.

El presidente de Talleres, en diálogo con Radio Mitre Córdoba, remarcó: “La lucha que hemos tenido estos años por organizar el fútbol argentino le da una autoridad moral a Talleres. No es solo lo que pensamos sino lo que hacemos. Tomamos al equipo en el Federal A y hoy está en una final”.

Ya metido de lleno en la definición de la Copa en Santiago, enfatizó: “Definitivamente el favorito para la final es Boca, lo que Boca gasta en un mes es lo que gasta Talleres en un año. Pero Talleres llegará con la mente en alto y con mucha alegría. Y con la autoridad de todo lo que ha venido generando”.

“El arbitraje de la final no me preocupa, pondrán a algunos de los dos o tres mejores árbitros del país. Ojalá se resuelva por una situación deportiva y no haya que buscar excusas en el arbitraje”, añadió el presidente Albiazul.

El Cacique

La continuidad o no de Alexander Medina en Talleres es otro de los temas centrales en barrio Jardín. Y Fassí expresó: “Lo único que se cruza por la cabeza por el campamento, en pleno entrenamiento en el predio, es Sarmiento de Junín. Estamos abocados a eso. No hay manera de hablar de temas personales hoy”.