Mariano Miño está listo para volver en Belgrano

Atrás quedó esa amarga tarde noche de junio de 2022 cuando Mariano Miño recibió la mala noticia de su rotura de ligamentos de su rodilla derecha. Belgrano había empatado sin goles en Alberdi ante Estudiantes de Río Cuarto y el volante se retiró con dolor y preocupación. Nueve meses después, está listo para volver en el equipo que dirige Guillermo Farré.

Miño, ya recuperado totalmente, hizo fútbol con la reserva en los partidos ante Arsenal, Lanús y Godoy Cruz. Su físico y su rodilla respondieron bien y el mismo volante lo confirmó en declaraciones post triunfo ante el Tomba del equipo pirata dirigido por Norberto Fernández.

Mariano Miño tuvo una buena actuación en el triunfo de la Reserva de Belgrano ante Godoy Cruz el pasado sábado. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

“Terminé bien, con el cansancio normal por la inactividad. Pude jugar los 90 minutos después de mucho tiempo. Gracias a Dios, la pierna está respondiendo bien y este es el camino para volver a estar donde quiero estar”, le dijo Miño al programa Belgrano de Primera.

Miño. Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú Ramiro Pereyra Foto: Ramiro Pereyra

El volante ofensivo agregó: “Estoy contento y agradecido al cuerpo técnico y a los chicos de la reserva que me dieron un espacio en estos tres partidos que me vinieron muy bien para terminar de la mejor manera un proceso largo luego de la lesión”.

¿Miño volverá a jugar contra Sarmiento en Alberdi?

Y, con la ilusión del regreso, Miño cerró diciendo: “Me siento muy bien. Físicamente y también porque la pierna respondió bien. Ahora tenemos un fin de semana sin jugar por la fecha Fifa y ojalá que me pueda ir sumando de a poco al plantel de primera”.

El próximo partido del Pirata será de local, probablemente en el regreso a Alberdi, recibiendo a Sarmiento de Junín el lunes 3 de abril, a las 20.30.