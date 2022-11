Luis Juez previo al acto de Rodrigo De Loredo: “Voy a ser candidato a Gobernador de Córdoba”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, encabezará un acto para lanzarse como candidato a gobernador de Córdoba. Sin embargo, en la previa, su compañero de fórmula Luis Juez apuntó: “Voy a ser candidato a Gobernador de Córdoba y la voy a pelear hasta el final”.

El senador del radicalismo habló con Arriba Córdoba y contó que asistirá a la presentación de su compañero político. Pero no dejó de lado su anhelo de ocupar el mismo puesto.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo ganadores de las elecciones Legislativas 2021. Foto: José Hernandez

El nuevo integrante del Consejo de la Magistratura no escondió su deseo de gobernar la provincia ya que intenta serlo “hace muchos años”. Por otro lado, confesó su alegría por el “entusiasmo que demuestran varios candidatos dentro del partido” y eso le “levanta la vara”.

Pese a todo, recordó el pacto que tuvo con su compañero de fórmula en las elecciones legislativas del 2021: “El que mejor esté parado será candidato a Gobernador de la provincia de Córdoba”.

La polémica frase sobre la Democracia

En paralelo, el senador aclaró su polémica frase emitida en el programa de Mirtha Legrand. En ese contexto, dijo: “Ningún argentino puede garantizar que la democracia le cambió la vida”. Al respecto, justificó: “Hay que tomarla desde el contexto que la planteé”.

“Es muy claro, salvo que quieran hacer patrullaje ideológico”, agregó Juez. Además, enfatizó que es un “hombre de la Democracia”, pero como miembro del colectivo apuntó a sus colegas: ”Como dirigentes políticos hemos fracasado y me incluyo”.

“En el año 85 juzgamos a nuestras juntas militares para dar un ejemplo. 37 años después, no nos animamos a reconocer la corrupción de nuestros dirigentes” reflexionó y concluyó: “Si no somos capaces de hacer una autocrítica, no merecemos ejercer”.