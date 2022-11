Martín Llaryora: “Vamos a ganar la próxima elección para seguir llevando a Córdoba a lo más alto”

Martín Llaryora fue oficializado como candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba para los comicios provinciales de 2023. En un acto político este lunes en el hotel Quorum, Juan Schiaretti lo propuso como el postulante para que sea su sucesor en las próximas elecciones.

“No soy un producto del marketing ni de las encuestas, soy un producto de la militancia. Asumo la responsabilidad como militante. Asumo este desafío. Vamos a trabajar en conjunto. Y vamos a ganar la próxima elección para seguir llevando a Córdoba a lo más alto”, aseguró Llaryora.

El actual intendente de Córdoba capital agradeció a José Manuel de la Sota y a Schiaretti por haber conducido el proceso político del peronismo de la Provincia. Y dijo que tomará con “responsabilidad” el desafío de ser el continuador de ese trabajo.

Ante lo más granado del justicialismo cordobés, Llaryora planteó que buscará sumar a “nuevos espacios políticos” a Hacemos por Córdoba. Habló de “ampliar” la coalición gobernante. Como lo había dicho Schiaretti en el discurso con el que lo postuló a Llaryora, el intendente dijo que este gobierno “hace mucho y habla poco”.

Los principales dirigentes de Hacemos por Córdoba en el acto de lanzamiento de Martín Llaryora.

“Hemos sido elegidos porque la gente ve que hacemos bien las cosas”, resaltó. “Asumo el compromiso de llevar a los más alto las banderas que elevaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti”, insistió el ahora candidato a gobernador. Y remarcó que Schiaretti será su “principal consejero”.

LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE SCHIARETTI

En el mismo acto, Llaryora propuso a Schiaretti como candidato a presidente para 2023. Dijo que la Nación necesita de un dirigente del interior con las características de Schiaretti. Y comenzó a corear “El Gringo presidente, el Gringo presidente”.

“Hoy empieza, lo mejor está por venir. Viva Córdoba. Viva Córdoba carajo”, exclamó ya casi sin voz el intendente capitalino sobre el final de su discurso. Y se fundió en un abrazo con Schiaretti, que subió al escenario para la foto de rigor.

El Gobernador había buscado diferenciarse de la oposición, al presentar al candidato. “En nuestra Córdoba no vivimos insultándonos. No nos peleamos. Trabajamos en conjunto para seguir siendo el polo productivo de la patria argentina. Nos pregunta cómo consiguen hacer esto en Córdoba. Conseguimos hacer esto porque el cordobés es un pueblo que quiere producir y trabajar, que no quiere vivir del subsidio, sino del trabajo que le permite vivir a su familia”, afirmó.

EL ACTO DE PROCLAMACIÓN

El vicegobernador Manuel Calvo fue el encargado de romper el hielo ante unos 1.500 dirigentes y funcionarios de toda la provincia. “Hemos tenido excelentes gobiernos y gobernadores, como José Manuel De la Sota y ‘el Gringo’ Juan Schiaretti, que han llevado una enorme transformación en esta provincia. Lo hicieron acompañados de todos los dirigentes en los distintos rincones de la provincia”, expresó quien fue designado como jefe de campaña de Llaryora 2023.

La alianza oficialista reunió a 1.500 intendentes, legisladores y funcionarios. El gobernador Juan Schiaretti le levantó la mano a Llaryora como el candidato oficialista a sucederlo, y comenzó la carrera hacia el Panal 2023.