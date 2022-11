Luis Juez, durísimo contra Alberto Fernández: lo tildó de “sinvergüenza” y “cagón”

Envuelto en la polémica por sus dichos sobre la democracia, Luis Juez arremetió contra Alberto Fernández y tildó de “sinvergüenza” y “cagón”. En una entrevista con Telenoche, descargó: “Este sinvergüenza estaba de joda y a nosotros se nos morían los amigos en plena pandemia. Y como es tan cagón, no se bancó el trámite judicial y la arregló con plata de todos nosotros”.

“El presidente me está tuiteando desde la isla de Bali. Mientras le están poniendo un collar de rosas y margaritas, el tipo me quiere dar lecciones de derechos humanos a mí”, fue la reacción de Juez, ante lo publicado por el Presidente en las redes sociales, a partir de los dichos del senador nacional cordobés en la mesa de Mirtha Legrand. Había declarado: “Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”.

Con su estilo explosivo visceral, y en la misma línea, Juez aseguró: “No voy a tolerar ni permitir que un inmoral, que hizo de goma la palabra presidencial, intente llevarme a un lugar al que yo no estoy de ninguna manera”.

El exintendente de Córdoba agregó: “Hay que tener mucha autoridad moral para señalarme con el dedo por una conducta o una inconducta. Estos tipos que están con Cuba, Nicaragua, Venezuela, que violan sistemáticamente los derechos humanos, me vienen a dar lecciones a mí”.

JUEZ, TAMBIÉN CONTRA CRISTINA

La vice presidenta Cristina Fernández replicó lo publicado por Alberto en Twitter, lo que aumentó el enojo de Juez. “Claramente tiene una disputa personal conmigo. Nos robó una banca en el Consejo de la Magistratura y la Corte le sacó el pasamontañas y la descubrió”.

Su furia también apuntó a todo el arco oficialista, a los que calificó de “falsos que en nombre de la democracia se hicieron ricos”. Y completó: “Estos tipos se creen que son los dueños y hacen patrullaje ideológico. No me van a llevar al lugar del ridículo, no estuve ahí, no estoy ahí y no me interesa estar ahí”.

EL SENADOR, “UN HOMBRE DE LA DEMOCRACIA”

El senador de Juntos por el Cambio también aprovechó para aclarar nuevamente por qué dijo esa frase en La Noche de Mirtha. Indicó que es “un hombre de la democracia” y que no conoce “otro régimen ni sistema”.

“Yo lo planteé como una autocrítica: los políticos le estamos debiendo al pueblo argentino otra calidad democrática, otros valores y otras esperanzas. Yo me hago cargo de esto”, enfatizó.