Lucas Zelarayán, el futbolista más valorado en Estados Unidos

Con todavía dos años de contrato en el Columbus de la Major League Soccer, Lucas Zelarayán cerró un 2022 altamente productivo a nivel personal. No así a nivel equipo, porque el campeón no pudo repetir campaña en Estados Unidos. Y es un nombre que no deja de sonar en Belgrano.

El Chino sobresalió como el jugador más valorado en este año, con 10 goles en 29 partidos, siete asistencias y 93 pases claves. Exhibió un 79 por ciento en pases y completó 81 regates; entre sus estadísticas más relevantes.

Lucas Zelarayán, el jugador del año en la MLS. Foto: Twitter @SofascoreL

El cordobés ex Belgrano tiene dos años más de contrato en el Columbus. Más allá de su apego a la casaca Celeste y al deseo de volver a vestirla en Liga Profesional, aclaró que él y su familia están cómodos en Estados Unidos y que pretende cumplir con el vínculo.

INTERESA EN MÉXICO

Más allá de su presente en la MLS, clubes mexicano se anotan por contar con el Chino Zelarayán en la próxima temporada, como el caso de Santos Lagunas y el León. El enganche pasó tres temporadas en Tigres de Monterrey, cuando fue transferido de Belgrano.