Lucas Albertengo y una nueva motivación en Instituto a partir del “caso Bay”

De ser un refuerzo de chapa, a no haber podido jugar de titular en Instituto, y quedar al margen del plantel. Lucas Albertengo (32 años) llegó con expectativas diferentes a Alta Córdoba, le dijeron que se buscara otro club pero se quedó y ahora, con la nueva oportunidad para Jonathan Bay, siente que también se le puede abrir una puerta.

“Cuando llegue a Instituto tenía otra expectativa. Hay que aceptar y ser digno con la profesión y el club. Me puse muy contento por (Jonathan) Bay. Entrenamos juntos cuando estuvimos apartados. Que le toque jugar ese partido tan importante ante Talleres me puso feliz. Se lo merece”, destacó el delantero en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Se refiere al lateral izquierdo, que de estar marginado y en su misma situación fue convocado para el clásico, entró como titular y siguió en el puesto. El técnico Diego Dabove les había comunicado durante el mercado de pases que no los iba a tener en cuenta.

Ahora Albertengo renueva su motivación. Dejó atrás la seguidilla de lesiones, acompañó al plantel desde la tribuna ante Talleres, y entró al vestuario en el festejo por la valiosa victoria frente a Colón. Quiere ser parte de este semestre decisivo y siente que puede.

LAS LESIONES QUE CONDICIONARON A ALBERTENGO EN INSTITUTO

“Tuve un desgarro, después un esguince de rodilla. No me dejó entrenar normal en Instituto. Ahora me estoy sintiendo mejor, a la par del grupo. Lo que pasó con Bay me puede tocar a mí. Hay que estar listo si aparece la oportunidad”, confió Albertengo.

“No logré tener los minutos deseados. Es muy difícil poder estar en rítmo de competencia si no juego, nunca pude sentirme cómodo por esta situación. Ojalá se de la oportunidad y llegue mi momento. Voy a seguir trabajando para que se pueda dar, y apoyando a mis compañeros”.

EL ELOGIO A MARAVILLA MARTÍNEZ Y LA VISITA A SU EX EQUIPO

Tras su aparición en Atlético Rafaela con sello de goleador, Lucas Albertengo tuvo un paso positivo en 2015 por Independiente, que este domingo será rival de Instituto a las 15 por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

“Independiente repuntó con la llegada de Carlos Tevez. En los clubes grandes suele pasar que con otro técnico el cambio sea inmediato. Será un partido complicado, con un Instituto que viene en mejoría”, anticipó el delantero.

Una de las claves de la Gloria es el presente goleador de Adrián Maravilla Martínez. “Está en un momento impresionante, todo el año. Se hace difícil competir por un puesto cuando un compañero anda de esa manera. A nosotros como grupo nos hace muy bien. Gran parte de la campaña es por su nivel. Tiene intuición y sacrificio, nos llevamos muy bien”, resaltó Albertengo.