Los niveles de inseguridad en Córdoba parecen que llegaron a niveles insólitos y los delincuentes ya se burlan de sus víctimas. En este caso se trata de un ladrón que luego de robar en una vivienda, dejó una nota que decía “Gracias por todo”.

El hecho se produjo en Villa Ciudad América, según informó La Voz. “Le entraron a robar a una casa de un vecino. Encima le dejaron una nota firmada que decía: ‘Gracias por todo’. Le robaron una bomba, una máquina de cortar pasto”, relató una vecina a ese medio.

Incluso otros testigos aseguran que desde hace un tiempo, los delincuentes optan por la modalidad de dejar una bolsa en la puerta de las viviendas para marcarlas, cortan la luz y luego ingresan a robar, la mayoría de las veces, en casas que no tienen moradores.

“Mucha gente no se anima de a dejar la casa sola. El nuevo sistema es que te bajan las térmicas”, explicó Leo Cantoni, presidente de la comisión vecinal de barrio Parque de Villa Ciudad de América.

Sobre el caso, el director de la departamental Santa María, Diego Cambronero, declaró: “En un mes tener dos hechos en una localidad, como Ciudad de América -que aparte de tener su tener su propia concurrencia de gente, es una localidad de paso- entonces tener dos hechos, me parece que no es alarmante”, analizó Cambronero. Dijo que los hechos registados no son de gravedad.

“En base a eso hemos hecho varias reuniones, tratar de estar intercomunicados. Hacer grupos de WhatsApp, pero no grupos de WhatsApp de debate, sino justamente que se utilicen cuando haga falta”, remarcó.