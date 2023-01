Los alquileres en Córdoba comenzaron el 2023 con un aumento del 80%

Cada inicio de año, estudiantes, trabajadores y familias buscan un departamento para alquilar en algún barrio de la ciudad de Córdoba. Ante la ausencia de una nueva ley de alquileres, la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia (Cacic) definió una “situación compleja a nivel general”.

“Después, se potencia en la zona de Nueva Córdoba”, aseguró el integrante de la entidad, Lucas Bergo, en diálogo con Arriba Córdoba. En tanto, detalló que el índice anual de alquileres para el mes de enero fue de nada menos que el 81,4%, una suba exponencial.

Hoy, en Nueva Córdoba existen en oferta para venta más de 1.300 departamentos, respecto a más de 600 unidades en barrio General Paz

Sin embargo, el socio gerente en BERGO recalcó que hay un problema mayor: “Los nuevos contratos de alquiler están por encima de la inflación y el índice”. En tanto, explicó que esto se debe a la “escasez enorme en el mercado de alquileres”.

La inflación se hace sentir fuerte en Argentina. (Clarín) Foto: Clarín

“Es frustrante porque muchas inmobiliarias no podemos responder a la demanda existente”, dijo indignado Bergo. Y le atribuyó la responsabilidad a una ley “que no incentiva y no está validada por el mercado”.

Según las palabras del miembro de la Cacic, el mandado legal sancionado en 2020 no conforma ni al propietario ni al alquiler. En este sentido, contextualizó que al principio es duro para el inquilino, pero luego termina siendo perjudicial para el dueño.

“Es un círculo vicioso que termina en un problema estructural enorme porque retiran las unidades del mercado“, concluyó el referente en el mercado inmobiliario. Ante el encarecimiento en la reconocida zona, recomendó: “Abran sus búsquedas a otras zonas aledañas, donde la situación es menos complicada”.

Cuánto cuesta un departamento tipo en Nueva Córdoba

El hombre contó que alquilar un departamento con una antigüedad de entre 6 y 13 años en Nueva Córdoba sale cerca de 80.000 pesos. A eso, se le suman de 15.000 expensas. En promedio, costear una propiedad de un dormitorio ronda los 100.000 pesos mensuales.

En un año, el alquiler subió 115%

Un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba analizó la evolución de los alquileres en las principales ciudades del país. En la provincia, se observó un aumento del 115% en comparación con el 2021.

Un departamento promedio que se ofrece en Nueva Córdoba o General Paz cuyo valor ronda los U$S 55.000 se puede alquilar entre $ 45.000 y $ 50.000 mensuales, según Paolo Vieyra (Vertrauen). Foto: Sergio Ortega

El subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Fabio Ventre, contextualizó lo anterior: “Los precios en 2022 en las principales ciudades del país aumentaron por encima de inflación”.

En diálogo con Cadena 3, el subdirector reveló que lo más preocupante es que ya pasó en 2021 y 2020, cuando se sancionó la ley. De esta manera, “los inquilinos siguen viéndose perjudicados por la última ley de alquileres”, sentenció.

“Previamente, los alquileres subían por debajo de la inflación, claramente hubo un punto de quiebre con la implementación de la ley, que introdujo muchas distorsiones”, concluyó Ventre.