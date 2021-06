Vanesa Canelo se vio contra la espada y la pared cuando le avisaron que se terminaba el contrato de alquiler de la casa en la que está viviendo. Antes de que esto ocurra y para evitar quedarse en la calle junto a sus cuatro hijos, decidió comenzar a construir su vivienda propia en un terreno que le compartió su mamá.

Hasta el momento lleva construida gran parte de la casa que se encuentra ubicada en barrio Liceo Tercera Sección. Pero le faltan cosas fundamentales como la instalación del techo y el sistema eléctrico. Si bien ella viene construyendo a buen paso, también solicita ayuda para quienes puedan colaborar con los materiales que le permitan concluir con la construcción de su hogar y poderse mudar junto a sus cuatro hijos.

“Yo levanté esto y tuve ayuda de algunas personas que vinieron a darme una mano. Lo estoy haciendo día a día, todos los días. Mi objetivo es meter a mis hijos acá adentro”, le contó la mujer a El Show del Lagarto.

“Hice la mezcla, la mayoría de las cosas a mano. Esto era todo un terreno y lo cavé todo. Mi mamá nos compartió un pedazo de terreno a cada uno. Ahora está complicado el tema del techo, la instalación de la luz, la instalación del pozo”, agregó la mujer.

Como ella afirmó, es la encargada de levantar las paredes de su futura casa. La experiencia viene de años de ayudar en su casa además de que le gusta la albañilería. Aún así, sigue sorprendiendo a los vecinos que pasan por la zona: “Miran como diciendo una mujer levantando una pared, se sorprenden. Como siempre me gustó la albañilería me fui metiendo en esto. Pedí consejos, me guiaron y me fui largando”.

Pero el tiempo apremia y el frío comienza a sentirse, por eso necesita acelerar la construcción: “La idea es terminarla lo antes posible por el frío y ella (por una de sus hijas) sufre mucho del pecho, una de ellas es asmática así que la idea es refugiarlos bien”.

Quienes estén interesados en colaborar con Vanesa, pueden comunicarse al: 3512386261.