Lo perdió todo en un incendio y vive sobre las cenizas: la dramática situación de una familia cordobesa

A mediados de este año, Ana Guerra y su familia sufrieron un incendio en su casa ubicada en barrio José Ignacio Díaz primera sección, en la ciudad de Córdoba. Con mucha paciencia y juntando dinero, la joven de 24 años pudo refaccionarla. Pero, un nuevo incidente les quitó todo.

El pasado 11 de noviembre, un feroz incendio desatado en su vivienda les causó pérdidas totales. “Alcancé a sacar a mis nenes por la ventana”, relató Ana, en diálogo con Vía Córdoba. “También saqué la garrafa, pero me la robaron”, continuó. Asimismo, señaló que solicitó ayuda en el Ministerio de Desarrollo Social pero aún no recibió respuestas.

CON LO PUESTO: ANA Y SU FAMILIA LO PERDIERON TODO EN UN INCENDIO

Ana vive con su madre de 58 años y sus dos hijos, que tienen 4 y 2 años respectivamente. Ella es vendedora ambulante y su madre recolecta latas para juntar algo de dinero. Con eso, tratan de sobrevivir en el día a día, pero la situación ya no da para más.

A causa del incendio lo perdieron todo: muebles, ropa, electrodomésticos. “Nos quedamos con lo puesto, lo perdimos todo”, dijo la mujer. Lo único que quedó en pie de su vivienda son algunas paredes y parte del techo de chapa, debajo del cual duermen.

Un feroz incendio quemó la vivienda de una familia de barrio José Ignacio Díaz primera sección, en la Capital. Foto: Redacción Vía Córdoba

“El día que llovió, todos nos mojamos. Tuve que hacerlo dormir a mi bebé en brazos para que no se moje y a mi hija bien tapada con una colcha. Mi nena me dijo ‘mamá, nos estamos mojando’, ella entiende todo. La verdad, es muy fea la situación que estoy pasando”, contó Ana, con cierta angustia.

LA FAMILIA CORDOBESA PIDE COLABORACIÓN PARA SALIR ADELANTE

La mujer explicó que asistió al Ministerio de Desarrollo Social y al edificio de la Municipalidad de Córdoba para solicitar ayuda. “Me dijeron que iban a enviar una trabajadora social a mi casa y aún nada. Yo no me puedo quedar así con mis hijos”, afirmó Ana.

De igual manera, manifestó que necesita ayuda para cubrir el faltante de techo en la vivienda, como así también ropa y alimentos. “No tenemos camas, no tenemos ropa, nada. La cocina también se quemó y estoy cocinando con leña”, cerró.