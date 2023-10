Incendio en una vivienda y corte de calle en barrio Güemes: “Esto es intencional”, sostuvo la propietaria

Alrededor de las 23.30 de este domingo se produjo un incendio en una propiedad ubicada en la calle Belgrano, entre las calles Perú y Brasil, en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Según el parte de los bomberos, el fuego inicio en el patio de la casa, donde había acumulación de ropa, madera y escombros.

En el lugar vive una mujer mayor de edad junto a su perro, quienes se encuentran fuera de peligro, ya que pudieron salir de la casa apenas se inició el incendio. Por su parte, el cuerpo de bomberos se encuentra trabajando desde la noche anterior para enfriar la vivienda y sacar el material consumido por el fuego.

LA DUEÑA DE LA CASA ASEGURA QUE EL FUEGO FUE INTENCIONAL

La mujer, llamada Lola, aseguró en diálogo con Telefé Córdoba que el inicio del fuego fue intencional. “No es la primera vez que pasa, no hay manera de que la casa se prenda fuego a cada rato”, dijo. Asimismo, comentó que éste hecho fue parecido a un suceso anterior, en diciembre de 2021, cuando le tiraron una bomba “motolov” en su patio.

“La vez pasada me destruyeron todo. No recibí ayuda del Estado y todavía no he podido solucionar eso. Estando así me volvieron a quemar todo”, sostuvo.

CORTE DE TRÁNSITO EN CALLE BELGRANO

Debido al trabajo de los bomberos, se produjo un corte de tránsito en la calle Belgrano. Por esto, se desvía el tránsito por la calle Perú o bien, por Avenida Marcelo T. de Alvear. Aún no hay precisiones de cuándo será levantado el corte, por lo que se recomienda circular con precaución por el lugar.