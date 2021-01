La delincuencia no tiene freno en Córdoba y cada vez se las ingenian más para llevar adelante sus cometidos. Esta vez un hombre sufrió el robo de su camión volquete, que había dejado en un taller mecánico, a pesar de que le había sacado la batería para evitar que arranque.

El hecho se produjo en un taller de barrio Pueyrredón. El hombre había dejado el camión volquete allí y según declaró desde el lugar le habían dicho que le retirarían la batería y las llaves porque iba a quedar en la calle. Pero a los pocos días lo llamaron para decirle que lo habían robado.

“Traje al camión a hacer reparaciones. Dijeron que iba a estar en 15 días, llamamos dos o tres veces y sin respuestas. El lunes nos llama y nos dice que habían robado el camión”, contó Héctor Duarte a El Show del Lagarto.

Pero la pesadilla no terminó allí para el hombre que asegura que notó cierta “complicidad” de la Policía. “Hemos recorrido lugares pesados donde desarman camiones, podría denunciarlos a todos. Policías que amenazaron con llevarme preso y se notaba cierta complicidad, nos enviaron a fiscalía, estuvimos seis horas más. La Policía después ingresó al predio e hizo salir mi vehículo, según los vecinos. Dicen que son 3, 4 los que roban pero si no hay ayuda del Gobierno o la Justicia esto va a seguir”, se quejó.

El camión iba a permanecer en la puerta del taller, por lo que le dijeron que sacarían la batería y la llave. “Dejaron la tarjeta verde adentro y lo dejaron a la deriva”, reprochó Duarte.

“Todos los vecinos nos brindaron las cámaras. Pero si la fiscalía no los pide las mismas filmaciones se van pisando y son por 15 días. El 14/12 a las 00:17 horas está en la filmación (que se lo llevan), te da bronca a veces y uno quiere encarar por sus propios medios”, aseguró.

Duarte denuncia connivencia con las autoridades para que este tipo de robos siga ocurriendo. “Tengo datos, van a apareciendo otros camiones robados, hay lugares donde no se puede ingresar porque vigila la Policía. Hoy me tocó a mí, y me perjudicó muchísimo. Soy arquitecto y trabajé muchísimo para poder brindar un servicio, y te cortan las piernas”, lamentó.