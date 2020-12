El pasado martes, una pareja de barrio Argüello Norte sufrió un robo cuando se encontraban fuera de su domicilio. Las víctimas se encontraban en Unquillo y cuando regresaron, se encontraron con su habitación revuelta y sin el dinero que tenían escondido en uno de los roperos. Tras el hecho, se dirigieron a la comisaría local y realizaron la denuncia correspondiente.

Pero luego de dar aviso a la Policía e indicar quiénes eran los ladrones, comenzaron a recibir amenazas de los delincuentes y sus familiares a través de las redes sociales. El amedrentamiento y acoso de los victimarios fue tal, que una de las hermanas de Yanina -una de las víctimas- fue baleada en el pecho, luego de que los malhechores se enfrentaran con ella y su pareja.

La palabra de la víctima

Yanina comentó a Diario Ciudadano que el día martes fue con su marido y dos familias vecinas a pasar el día en la pileta de Unquillo y al regresar, se encontraron con un gran desorden en su habitación. “Cuando llegamos cerca de las 20.30, me doy con que estaba la puerta abierta del fondo de mi casa doblada y toda la ropa de mi marido tirada, y ahí es cuando nos damos cuenta que entraron a robar. Estaban las puertas abiertas del placard y nos faltaba plata que mi marido tenia dentro de su ropa y una pistola registrada”, aseguró.

La joven detalló que conocen a los delincuentes del barrio y nunca tuvieron problemas con ellos. “El que me entró a robar, supo tener problemas con mi marido. Lo agredió y mi marido lo perdonó. Una vez le quisieron robar a mi suegra y mi marido dijo ‘nunca más’ y ahí han quedado enojados”, compartió.

Al mismo tiempo, sostiene que los responsables del hecho son los únicos que sabían que su pareja tenia plata de la venta de su moto y una pistola. “Vinieron derecho a buscar eso. Tengo otras cosas de valor y no se las llevaron”, compartió.

Una hermana baleada y un delincuente prófugo

Tras las denuncias y las amenazas, los ladrones apuntaron a los familiares de las víctimas. En este caso, fue la hermana de la joven quien recibió un disparo a causa de esta situación. Cuando volvían para su casa en Villa Allende, se encontraron con los mismos delincuentes y según relató Yanina, estos comenzaron a tirarles con botellazos y se enfrentaron mutuamente.

“Uno de los chicos que me entraron a robar tenía un arma y le pegó un tiro en el pecho a mi hermana. Mi hermana se salvó e hizo la denuncia” contó Yanina. El agresor se encuentra prófugo y está imputado por intento de homicidio. En cuanto a los demás implicados, según comentó la joven, uno se encontraba detenido junto con su madre.

“Subí la publicación en Facebook, en varios grupos que tengo y uno de los hermanos de los que me entraron a robar me comentó las publicaciones y empezaron a amenazar. Me dijo que iban a venir a mi casa. A mi se me llega a presentar un familiar de ellos, y lamentablemente voy a tener que hacer una denuncia para pedir una restricción” dijo Yanina.

Y finalizó diciendo: “Tenemos miedo, que agarren en la calle a alguno de nosotros porque no sabemos si pueden llegar a matar a alguien o qué. Nosotros no conocemos a todos los familiares de ellos, no sabemos que clase de gente son, que pueden llegar a hacer. Si no han venido en la semana, van a venir en cualquier otro momento para vengarse”.