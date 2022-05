Tras la histórica sentencia a Alan Amoedo, quien fue encontrado culpable de conducir alcoholizado, matar a Agustín Burgos y Sol Viñolo, y producirle graves heridas a Fernanda Guardia, esta última empatizó con el condenado. “Le daría un abrazo”, aseguró la joven luego de escuchar la pena.

“Escuché su sentencia y lo vi todos estos días como super nervioso”, comenzó explicando la joven, que ahora debe moverse en silla de ruedas producto de las secuelas del choque. “Pienso que así como a mi me pasó algo y hubo un montón de gente que se me acercó, a él también le pasó algo ese día”, consideró.

“Si no nos damos una mano entre nosotres, nadie nos va a dar una mano”, valoró con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, en diálogo con El Show del Lagarto.

“Yo soy una víctima más”

Al ser consultada acerca de si estaba bien la pena impuesta a Amoedo, Guardia indicó que fue “una víctima más” en ese episodio y que no es que ella “sepa qué se tiene que hacer o no”. “Yo no sé de leyes, de jueces ni de todas esas palabras que usan pero es puro sentido común: no se puede andar borracho, andando por la banquina y matando gente”, aseveró.