Tragedia en Devoto: cinco personas murieron intoxicadas por monóxido de carbono

El monóxido de carbono se cobró la vida de una familia entera en Villa Devoto. En medio de la ola polar en Buenos Aires, la tragedia afectó a cinco personas. El SAME llegó cuando ya no había nada que hacer; no obstante, un nene de 1 año y medio fue rescatado.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, dialogó con TN para brindar detalles del caso que sacudió a Devoto este martes. El médico comentó que llegaron atendiendo el llamado del 911, pero solo encontraron con vida al más pequeño de la familia.

Los fallecidos son dos adultos mayores de 75 y 79 años, una pareja más joven de 43 y 42 años y una pequeña de 4 años.

El único sobreviviente es un nene de 1 año y medio, que estaba inconsciente pero con vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde permanece fuera de peligro.

Según trascendió, la propiedad era de la pareja mayor, que había recibido la visita desde Italia del otro matrimonio y sus dos hijos.

Los detalles de la tragedia de Villa Devoto

La Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME llegaron a la vivienda situada sobre la calle Sanabria, luego de que un familiar hiciera un llamado al 911, alrededor de las 16 horas. Según lo dicho por Crescenti, la familia llevaba fallecida unas cuantas horas.

“No había olor a gas en la casa, estaba todo cerrado. Entramos a constatar y no se pudo hacer nada con ellos”, consignó a TN, dejando en claro que aunque la investigación está en curso, muy probablemente se trate de una intoxicación por monóxido de carbono.

La investigación

El jefe de Peritos de la Oficina de Siniestros señaló que el equipo está trabajando en el lugar para constatar si efectivamente se trató de intoxicación por monóxido de carbono.

“Se están llevando adelante todas las pericias. ¿El origen? Por lo que vimos en el lugar hay varios artefactos: dos termotanques, un calefón y una caldera, hay que llevarlo bajo la pericia para poder determinar si la concentración de monóxido de carbono liberaba al interior o al exterior del ambiente. No es un escape de gas como lo conocemos. Esto está bajo investigación judicial", comentó.