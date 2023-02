Lali le respondió a la fanática cordobesa que subió al escenario y se la “chapó” en pleno show

Lali Espósito deslumbró al público cordobés en su paso por el Festival de Peñas de Villa María. Sin embargo, esa noche, una de sus fanáticas se llevó más que su talento, ya que subió al escenario y le dio un beso a su ídola. La joven contó la situación en un video que se viralizó y llegó hasta la artista.

“Estaba esperando este momento tan genial para ‘comermela’. No sé, me agarré a piñas con el seguridad pero no me importa porque estoy feliz. Me subí al escenario a comerle la boca”, contaba la joven eufórica tras el beso que le dio a Lali en pleno show.

El video de la joven contando lo que ocurrió sobre el escenario

La respuesta de Lali a la fanática cordobesa

La entrevista que le brindó a El Doce se volvió tan viral que le llegó a la mismísima Lali quien le respondió. “La quiero mucho jajaja”, puso la actriz en su cuenta de Twitter tras citar el video.