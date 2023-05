La sentida despedida del hijo de Hernán Manrique, Lautaro: “No entiendo por qué la vida hizo esto”

El fútbol argentino sigue consternado por la reciente muerte de Hernán “Palito” Manrique, quien consiguió el ascenso con Belgrano en 1998. En las últimas horas, su hijo, Lautaro, le escribió una sentida despedida en las redes sociales.

El joven subió una historia a su cuenta personal de Instagram en las primeras horas del viernes, luego de que Vélez Sarsfield confirmara la triste noticia. “No puedo entender qué pasó y en qué momento, no entiendo por qué la vida hizo esto”, redactó junto a una selfie con “Palito”.

Lautaro y Hernán Manrique. El mensaje de despedida. Foto: Lautaro Manrique

Luego, destacó la presencia de su familiar en gran parte de los medios locales y se lo atribuyó a “la gran persona que fuiste viejo”. Y concluyó con una estremecedora oración: “Quisiera volver a levantarme y decir que todo fue un sueño”.

El mensaje completo de Lautaro Manrique para su padre, Hernán

“No puedo entender qué pasó y en qué momento. No entiendo por qué la vida hizo esto, no le encuentro razón ni sentido, fuiste, sos y serás la mejor persona junto a mama que me tocó en la vida. En shock, no entiendo. Sos mi vida entera viejo, te me fuiste, me rompiste el corazón, te amo con toda la vida y más. Quisiera volver a levantarme y decir que todo fue un sueño. Veo la televisión, veo los diarios, veo las redes sociales y estas en todos lados. Eso significa lo que fuiste y sos. Nos volveremos a reencontrar papá”.