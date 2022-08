En el mes de diciembre, la Mona Jiménez estuvo en el programa Los Mammones donde se encontró con Silvina Escudero. En el marco de una anécdota, la bailarina le pidió que haga una predicción de su futuro, el Mandamás lo hizo y, al parecer, la visión se habría concretado.

El cuartetero contó a Jey Mammón que tenía el don de predecir el futuro y que lo confirmó con una anécdota que le ocurrió con Carlos Tévez. “¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Selección Argentina’; y así fue, así sucedió, se ve que tengo algo yo”, dijo en su momento.

Ante la sorpresa de todos, Silvina interrumpió la conversación y le pidió: “¿Me querés decir unas palabras a mí? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Cómo me va ir?”. Lejos de achicarse, el cordobés le dijo: “El año que viene va a venir... el bebé. Acordate de lo que te digo”.

Y, efectivamente, la bailarina estaría esperando a su primer hijo, previo a su casamiento con Federico, su novio desde hace cinco años.

Silvina Escudero y Federico muy enamorados en Europa (Foto: IG @escuderosilvina)

Si bien no hay confirmación, el programa La Noche del Domingo, consultó a Escudero sobre el tema y ella respondió: “Estoy formando una familia. Si él atravesó el mundo para proponerme esto tiene más valor, porque no es porque estoy embarazada. Por lo menos en ese momento no estaba embarazada”. Lo que provocó que los rumores se enciendan aún más.