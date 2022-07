La Mona Jiménez volvió este fin de semana a brillar arriba de un escenario para la alegría de todos sus fanáticos. El Mandamás se presentó el viernes y el sábado ante un Complejo Forja colmado por miles de almas que vibraron al son del tunga tunga jimenero.

Durante las dos noches, La Mona repasó su extensa discografía acompañada de una puesta en escena digna de su figura. Una vez concluidas ambas jornadas, el cantante compartió un resumen de sus shows en las redes sociales y dejó un mensaje dirigido a seguidores.

“Muchas gracias por estas dos noches hermosas que vivimos todos juntos. Estoy muy contento con todo lo que estoy viviendo, con los Bum Bum, con los reconocimientos en todo el país, y también con volver a los bailes en Forja”, comenzó el escrito que acompaña al video publicado. “Aunque no me vean, yo los veo todas las noches, antes de dormir veo su caras cuando pongo en you tube todos los bailes y después sueño con que estoy cantando ahí”, confesó.

En cuanto a lo que sintió estas dos noches, La Mona asguró que su corazón “no deja de bailar y saltar”. “Me siento mejor que nunca. Quiero cantar toda la vida, como dije anoche hasta que Dios lo decida. Sigamos así unidos. Los amo”, les dijo a los moneros.

En cuanto a lo que le espera en su agenda, el cuartetero comentó que ahora se viene su MuseoBar, “otro sueño que tuve toda mi vida”. “Los espero, los amo, y ya los extraño. De corazón a corazón, La Mona”, sentenció Jiménez.