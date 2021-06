Un Instituto que hasta aquí consiguió dos victorias en esta temporada de Primera Nacional, y las dos en condición de visitante, se las verá este lunes a las 15 con Brown en Adrogué y se podrá ver por el streaming de TyC Sports Play.

//Mirá también: Instituto se quedó sin Damián Arce para la visita a Brown de Adrogué

Marcelo Vázquez todavía no confirmó la formación, pero lo más probables es que Alejandro Faurlin regrese al once titular, ya que Damián Arce no integró la delegación que viajó anoche sábado por problemas personales.

//Mirá también: Belgrano e Instituto vuelven a los domingos en julio

A su vez, el entrenador esperará a Gustavo Villarruel, quien se lesionó ante Brown de Madryn. Si no llega en condiciones lo reemplazará Joaquín Mateo para el trío de atacantes y el Pipa estará entre los suplentes.

En la zaga central seguirá el juvenil Nicolás Vaquer, ya que Agustín Gómez no superó aún el contagio de COVID-19. Y los otros zagueros del plantel, Facundo Erpen y Alexis Niz, ya no serán tenidos en cuenta. Al igual que el volante Marcos Enrique y el delantero Gonzalo Castillejos.

Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Nicolás Vaquer, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Rodrigo Garro, Nicolás Watson y Faurlin; Mateo o Villarruel, Ignacio Houguenet y Alexis Cuello; la alineación Albirroja para este lunes.