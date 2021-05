“El tenis me dio todo en 2019 y me lo sacó en 2020 y 2021. Estoy sin ganas de nada″. La reflexión de Juan Ignacio Londero, tras su rápida eliminación de este domingo en Rolan Garros, segundo Grand Slam del año. Y abrió interrogantes sobre su futuro en el circuito.

//Mirá también: Confirmaron cuándo juega Nadia Podoroska en su debut en Roland Garros

El cordobés oriundo de Jesús María, número 100 del ranking mundial, fue superado por 3-6, 6-4, 7-6 y 6-2 ante el chileno Cristian Garín en la primera ronda del prestigioso torneo de polvo de ladrillo en París.

//Mirá también: Gustavo Fernández, campeón en Barcelona

“Jugar así no sirve, es al pedo. No voy a dejar, pero necesito parar para poder empezar a disfrutar de la vida. Jugaré Wimbledon y después veré”, anunció el Topo. En 2019, tras conquistar el ATP 250 de Córdoba, completó el mejor año de su carrera en el circuito, pero no logró mantenerse en ese nivel.