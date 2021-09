“Hay que seguir. Tuvimos cinco chances de gol que no convertimos y si no marcás, se hace difícil. Por momentos tuvimos el juego que habíamos planteado en el trabajo en la semana”. La reflexión de Claudio Sarría, técnico interino junto a Daniel Miliki Jiménez, tras la derrota con All Boys 2 a 1 en Alta Córdoba, tras ir 1 a 0 arriba. Cuarta caída consecutiva de Instituto.

“No estamos ligando. Se intentó tener una idea y hubo asociaciones por afuera, desdobles y tuvimos llegadas por bandas. Ocupamos el área”, destacó Capé Sarría, haciendo hincapié en que casi “todo lo bueno y lo malo”, lo hizo Instituto.

En ese tono, respaldó a Jorge Carranza, quien cometió el penal en la jugada del empate de All Boys, tras una salida apresurada. “No es un error de Jorge, es un todo. Viene de una jugada de mitad de cancha, con una pelota filtrada que generó un desequilibrio”, explicó el DT.

Y admitió que la clasificación al Reducido por el segundo ascenso aparece más que complicada para Instituto. “Hay chances matemáticas, pero no queda otra que ir partido a partido. Hay que salir de esto. Perder te lleva a bajonearte y más cuando hacés méritos como para ganar… Esto es fútbol y hay que reponerse”, completó Sarría.

El próximo compromiso para el Albirrojo será el domingo 26 de setiembre otra vez como local, ante el puntero Barracas Cenrtal, que viene de igualar 1 a 1 con Gimnasia de Jujuy.