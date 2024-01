Kami Franco se sometió a una sorprendente cirugía estética y compartió el resultado en redes

Kami Franco, influencer oriunda de la ciudad cordobesa de Villa Maria, se sometió a una inesperada cirugía estética y mostró el proceso a través de sus redes sociales. Horas más tarde, apareció y brindó sus primeras sensaciones y los resultados.

La joven compartió el lunes al mediodía una historia de Instagram en su cuenta personal junto a Andrés Garone, el médico a cargo de la cirugía, quien explicó la intervención a la que se iba a someter la madre de Roma.

QUÉ OPERACIÓN SE HIZO KAMI FRANCO Y SORPRENDIÓ EN REDES

“Es una liposucción 360 del abdomen. Extraemos esa grasa, la procesamos y la vamos a poner en la cola para darle volumen”, anticipó el profesional de la salud sobre el procedimiento que tenía una duración aproximada de tres horas.

En paralelo, cientos de sus seguidores debatieron en las diferentes plataformas sobre si estaba bien o mal que la madre se someta al procedimiento médico. Sin embargo, todos le recomendaron cuidarse y “no hacer fuerza”.

“Muchísimas gracias a todos mis seguidores que me enviaron mensajes y me dieron fuerzas”, dijo Kami nueve horas después de su última aparición en Instagram. “Tengo colorado acá porque me pusieron una cinta, me siento bien”, aclaró por una marca que se veía en su pecho.

Luego, aseveró tener “un poco de dolor” por un drenaje. No obstante, pudo levantarse, realizar sus primeros pasos, e ir al baño. Aclaró que ostenta una faja enteriza y otra tipo body por la intervención.

Finalmente, compartió un breve video con la leyenda “Mi amiga la que decía que no dolía nada”, junto a un fragmento de la canción “Ella y yo” de Aventura que expresa: “¿Por qué mintió?”.