Kami Franco se fotografió amamantando a un bebé que no era su hija y desató polémica en las redes

Esta semana, Kami Franco desató nuevamente una polémica en las redes sociales, a días del escándalo con los canjes de marcas de ropa. Este lunes, la influencer cordobesa se fotografió amamantando a un bebé que no era su hija y varios comentarios en contra y a favor coparon las redes sociales.

La joven de Villa María, Córdoba, mostró en una historia a través de su cuenta de Instagram dando de mamar a un niño, que todavía no aclaró quién es. “Otra bebé le robó la tetita a Romita”, redactó junto a otro texto que decía “Mi vida, tenía hambre”.

Kami desató nuevamente la polémica en las redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La reacción en las redes tras la polémica foto de Kami

Instantáneamente, las personas llenaron las redes de comentarios opinando y debatiendo sobre el accionar de la joven madre. “¿Los nwords hacen estas cosas de prestarse las tetas?, Me parece a mí o Kami Franco nos está bol... todos los días, Me parece un montón que sea cuerpo a cuerpo, pero no olvidemos que leche de una mamá saludable puede hacer la diferencia”, fueron algunos de las posturas.

Así las cosas, desde la tarde del 10 de abril, se leen comentarios a favor, en contra y un análisis de la situación en general. A tres días del hecho, Franco no hizo declaraciones al respecto ni dio mayores detalles sobre la identidad de ese bebé.