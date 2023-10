Ante las críticas, “La Kami” mostró el crecimiento de su negocio con el paso del tiempo: “Nunca dejen sus sueños”

Kami Franco cumplió su sueño de abrir un nuevo local de ropa en la ciudad de Villa María luego de años de esfuerzo. En las últimas horas, compartió un emotivo video que muestra el crecimiento del negocio con el paso del tiempo.

“Miro este video y me llega tanto al corazón. Gracias Dios por darme todas las fuerzas de siempre seguir. Me siento feliz de ser emprendedora”, expresó la joven madre a través de su cuenta personal de TikTok. Allí, se puede ver cuando respondió una crítica de que no iba a “llegar a ningún lado vendiendo ropa en un garage”.

Kami inauguró un nuevo local, pero los comentarios apuntaron al Moneda. Foto: Instagram

Luego de años de esfuerzo, dedicación y momentos positivos y negativos, Kami Franco pudo al fin comprar las instalaciones de lo que hoy es su nuevo local de ropa. “Mi hija mi familia! Nunca dejen sus sueños, peleen por ellos”, concluyó.

LAS CRÍTICAS AL MONEDA Y LA RESPUESTA DEL CORDOBÉS

Pero no todo fue positivo en el día de la inauguración ya que circularon varios comentarios que cuestionaron a El Moneda, pareja de Kami y padre de Roma. Usuarios lo cruzaron por la ropa que utilizó para el trascendental evento.

Ante este escenario, el cordobés respondió a los mensajes en las redes a través de un video en formato selfie desde la esquina donde Kami tiene su nuevo local de ropa. “Me ponen muchos comentarios feos y todo eso. Por mi parte no les paso cabida y ni me gasto en responderles, pero si me molesta que me pongan cosas como ‘vos te colgás de la fama’”, manifestó.