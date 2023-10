“La Kami” inauguró su nuevo local, en las redes criticaron al “Moneda” y él respondió: “Les voy a dejar un consejito...”

Kami Franco sigue cumpliendo sueños y comparte su felicidad con sus seguidores, además de su familia. Pero no todo es color de rosa, porque en medio de los festejos por su nuevo local de ropa, en las redes sociales criticaron duramente al “Moneda” por su forma de vestir y por “gigoló”. Ante esta situación, el cordobés no se quedó callado y dejó un “consejito” para los que lo critican.

“Gracias por este día tan especial”, escribió Kami en su cuenta de Instagram junto con un video en el que se ve cortar el listón de su nuevo local y donde muestra como quedó su negocio. Además, la emprendedora mostró que estuvo acompañada por su hija Roma y su pareja El Moneda, además de amigos y el resto de la familia.

Con sandwichitos de miga y pizza a la vista, la inauguración de “Dulce Roma” fue festejado por los seguidores de la cordobesa en las redes: “Recuerdo cuando vi sus primeros tiktok con su novio, esto sí es superarse de la mejor manera”, escribió Julio y Brisa agregó: “Amo como utilizo la fama para asegurarse el futuro y no se quedo sentada recibiendo plata”.

Kami inauguró un nuevo local, pero los comentarios apuntaron al Moneda. Foto: Instagram

Las críticas al Moneda y la respuesta del cordobés

Pero no todo fue positivo, varios comentarios cuestionaron a su pareja y padre de Roma, El Moneda, por la ropa que eligió usar para tan importante evento y además lo tildaron de “chupasangre”.

Kami inauguró un nuevo local, pero los comentarios apuntaron al Moneda. Foto: Instagram

“Hermosa Cami!! Moneda media pila un día así podrías no vestirte turro!!”, escribió Sol, a lo que Chopi coincidió: “Posta que el moneda empiece a vestirse mejor o por lo menos que se ponga a tu altura”. Y otros usuarios pedían que al menos se sacara la gorra.

Y los comentarios que lo tildaron de vago, “gigoló” o “chupa sangre” por “vivir del trabajo de su mujer”, no faltaron. Y si bien otro grupo de seguidores escribieron en apoyo al influencer, destacando que ese era su estilo y que eran un equipo con Kami, el cordobés no dudó en responderles.

Kami inauguró un nuevo local, pero los comentarios apuntaron al Moneda. Foto: Instagram

“Me ponen muchos comentarios feos y todo eso. Por mi parte no les paso cabida y ni me gasto en responderles, pero si me molesta que me pongan cosas como ‘vos te colgás de la fama’”, comenzó su descargo y remarcó: “Con Kami hacemos todo juntos, tiramos para el mismo lado, pensamos iguales. Si queremos hacer algo, lo pensamos, analizamos y lo hacemos juntos, siempre”.

Y para cerrar, El Moneda dejó una recomendación para los haters: “Les voy a dejar un consejito: no se fijen en otra persona, fíjense en uno mismo, en tratar de progresar uno; no en juzgar a otra persona sin conocerla”.