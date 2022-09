Juicio por el crimen de Blas Correas: fuertes declaraciones de su hermano y su abuelo

En la octava jornada del juicio por el crimen de Blas Correas, declararon este miércoles su hermano mayor Juan Pávez y su abuelo materno Miguel Laciar. Los familiares del adolescente asesinado por la Policía de Córdoba dejaron contundentes testimonios en su paso por Tribunales II.

“El día del entierro me quedé un rato hablando con mi hermano y le pedí perdón porque siempre juré que lo iba a proteger”, señaló Juan Segundo tras brindar declaración ante el tribunal. “Le prometí que voy a hacer Justicia, por eso vamos a luchar acá y a donde haga falta”, agregó en diálogo con Noticiero Doce.

Sobre los días que le tocaron atravesar desde la madrugada en que mataron al chico de un disparo, el hermano mayor de la víctima reveló que siente la ausencia física, “pero es una presencia constante en todo lo que hago”.

La palabra del abuelo de Blas

Por su parte, al brindar declaración, Miguel Laciar causó emoción en los presentes al leer una carta que su nieto le había dado a un profesor del colegio en la que escribía lo que pensaba que venía para su vida. “A Blas lo mataron tres veces: cuando le dispararon, en la clínica y cuando la Policía no lo dejó ir” al Hospital de Urgencias, aseguró el exjugador de Belgrano.

Final. Chacabuco y Corrientes, donde los policías terminaron por interceptar el Fiat Argo. (Gentileza Elías Gudiño).

También en diálogo con El Doce, Laciar pidió “que caigan todos, no simplemente un policía”. “Fue un horror inhumano, desde el comienzo y hasta el final. Que se haga Justicia”, exigió.

En su aparición pública, el abuelo de Blas aclaró que la familia no quiere hablar “más de Blasito, porque ya no está, está en el cielo y nos va a acompañar siempre”. “Lo que queremos es que esto no le pase a otra persona. Ese es el mensaje: concientizar a la gente que también le puede pasar esto”, detalló.

“Hay que aclarar una cosa: no se trata de un solo policía, acá hay un sistema y esto es violencia institucional”, comentó el hombre. Y confesó que recién en las últimas horas vio “el video en el que se observa cuando los detienen (al auto en que iba Blas) en la esquina de Chacabuco y no los dejan pasar”.