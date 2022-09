“A Blas lo dejaron morir”, aseguró el conductor del auto baleado por la Policía de Córdoba

Juan Cruz Camerano, el joven que conducía el vehículo Fiat Argo en el que viajaba Blas Correas en la fatídica noche de su asesinato, declaró este martes en una nueva jornada del juicio que investiga el accionar policial. En su testimonio, aseguró que a su amigo “lo dejaron morir”.

“El momento más traumático de la noche fue ir con Blas herido de bala, con Camila llorando, gritando y hablando sobre que nos habían cagado la vida”, señaló el automovilista. En este sentido, contó que cuando los detuvieron, comenzaron a llegar decenas de policías que “no hicieron nada” por salvarle la vida.

“Pasaban los minutos y venían más policías. Lo único que hacían era mirar el auto. Ninguno entró a ver o preguntar por Blas. Simplemente, lo dejaron que se muera”, declaró Juan Cruz. “Cuando le digo (a un policía) que por favor haga algo porque se estaba muriendo mi amigo, que le acababa de disparar la policía me responde que nadie le había disparado y básicamente me dijo que lo había matado yo”, agregó el muchacho.

Acto seguido, aseguró que el policía en cuestión lo agarró del cuello y lo tiró sobre el capó del auto al igual que a su novia y copiloto en ese momento, Camila. “Les suplicamos que alguien atienda a Blas”, remarcó y reiteró que nadie hizo nada por salvarlo.

Juan Cruz aseguró que Blas Correas sí sufrió tras recibir el disparo de la Policía

En su testimonio, Juan Cruz se refirió a los últimos segundos de vida de su amigo y confesó que sí sufrió. “Muchas veces se habla que Blas no sufrió. Pero en ese momento, Blas estaba luchando por respirar”, indicó. “Son ruidos que se van a quedar por siempre en mi cabeza y no me voy a poder sacar más cómo Blas agonizaba y la impotencia de que nadie haga nada”, sentenció.

En esta jornada testificará también Camila Toci, la acompañante del auto y amiga de Blas Correas.