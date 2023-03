Juan Schiaretti intimaría a Nación por el retraso de los fondos para la Caja de Jubilaciones

El gobernador Juan Schiaretti intimaría al Anses para reclamar alrededor de 6.400 millones de pesos. Es por el incumplimiento del Gobierno nacional de girar los fondos comprometidos en el Presupuesto, para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Ya vencieron dos cuotas (20 de enero y 20 de febrero) y en dos semanas se sumará el pago de marzo, de 3.200 millones de pesos, según las estimaciones que hacen en la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El año pasado, la Provincia recibió puntualmente 1.070 millones de pesos mensuales.

El gobernador Juan Schiaretti intimaría al Anses (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

El incremento de las cuotas tiene que ver con el texto del Presupuesto nacional aprobado por el Congreso para este año. Una discusión en la cual dos diputados nacionales del PJ cordobés, el schiarettista Carlos Gutiérrez, y el llaryorista Ignacio García Aresca, tuvieron protagonismo.

La otra cuestión que en su momento los diputados peronistas habían calificado como “muy positiva”, es que el Presupuesto aprobado garantizaba la actualización de los pagos, conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), señala el artículo 93 del Presupuesto.

ATRASO CON 13 PROVINCIAS

Por ahora es un cálculo del monto de las cuotas que hacen en Córdoba. Hasta que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no haga el primer desembolso de este año, no habrá certeza sobre lo que la Provincia debe recibir del organismo nacional.

La estimación de los funcionarios schiarettistas se hace en base a lo que indica el texto del Presupuesto nacional para el corriente año. El incumplimiento no afecta sólo a Córdoba. El organismo nacional no envió un peso a las restantes 12 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Omar Perotti y Juan Schiaretti, se reunieron en San Francisco. Foto: Gobierno de Santa Fe

El 7 de febrero pasado, los ministros de Finanzas de las 13 provincias afectadas enviaron una nota a la Anses para reclamar los recursos. Hasta el viernes pasado no hubo respuesta. El atraso se debería a un “problema de reglamentación entre la Anses y las provincias”, publicó La Voz.