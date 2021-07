En una semana complicada tras la derrota en Adrogué y por muchas versiones en torno a la relación del cuerpo técnico con el plantel, Instituto dio a conocer la lista de concentrados para el choque de este domingo a las 15.30 frente a San Martín de San Juan, por la fecha 15 de la Primera Nacional.

Damián Arce, quien no viajó a Buenos Aires en la fecha pasada, sin que queden del todo claro los motivos, vuelve figurar entre los concentrados, pero no sería titular más allá de que la formación todavía no fue confirmada por Marcelo Vázquez.

Es que el DT Albirrojo tendrá como baja a uno de los goleadores del equipo, el lateral izquierdo Rodrigo Mazur, titular en todo el torneo pero que acumuló cinco amonestaciones.

Por otra parte, el zaguero Agustín Gómez regresa al once principal tras superar un contagio de Covid19. Y no será tenido en cuenta el juvenil Franco Watson, ya que el delantero está aislado al dar positivo en un testeo.