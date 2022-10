Instituto, a cuatro empates de la Gloria de volver a Primera

La extraordinaria campaña de Instituto aún no tiene premio de ascenso porque la de Belgrano superó ese calificativo. De todos modos, la Gloria ganó en la última fecha, 3-1 sobre Derportivo Madryn, finalizó segundo y accedió a semifinales del Reducido, tras los pasos del Pirata en Primera.

De hecho, con la victoria Instituto consiguió la ventaja deportiva de definir como local y contar con al ventaja deportiva, que le permite avanzar ante igualdad de resultados. Como clasificó directamente a semifinales, con cuatro empates le alcanzará para volver a Primera luego de 16 años. Un dato no menor, en el Monumental se mantuvo invicto en todo el torneo con 13 victorias y cinco empates.

Ahora el plantel conducido por Lucas Bovaglio dispondrá de dos semanas para volver a la competencia, con rival a determinar y que saldrá de los cruces de las dos primeras fases del Reducido. Un hipotético choque con San Martín de Tucumán, que terminó tercero, se dará recién en la final.

No se descarta que en este lapso Instituto dispute algún amistoso para no perder ritmo de competencia, y el tiempo les servirá también para recuperar jugadores con distintas dolencias, caso Giuliano Ceratto, quien llegó al partido con Madryn con una molestia en la rodilla. Y limpiaron las amarillas Jorge Carranza, Ezequiel Parnisari y Patricio Cucchi, quienes sumaban cuatro.

Así quedaron las posiciones

Primera Nacional (primeros puestos) Belgrano 79 (campeón); Instituto68, San Martín de Tucumán 66, Gimnasia de Mendoza 64; All Boys 60; Estudiantes de Río Cuarto 58; Estudiantes de Caseros y Almagro 57; Independiente Rivadavia 56; Chaco For Ever 55; Deportivo Riestra y Defensores de Belgrano 54 y Deportivo Morón 53.

Hasta aquí los equipos clasificados al Reducido, con la salvedad de que Almagro visita este martes a Ferro a las 21.30 y de ganar quedará en sexto lugar, desplazando a Estudiantes de Río Cuarto.