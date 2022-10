En juego: Instituto supera por 2 a 1 a Deportivo Madryn, gracias a un cabezazo de Parnisari

Instituto está a una victoria de ser semifinalista del Reducido por el segundo ascenso. Si derrota a Deportivo Madryn, accederá a ese lugar de privilegio. A los 26 minutos, Franco Watson marcó el 1 a 0. A los 38, Castillo descontó e igualó el encuentro. Pero, Parnisari metió la cabeza en el primer minuto del segundo tiempo y puso el 2 a 1.

Con el título y el ascenso directo en manos de Belgrano, el premio mayor ahora en juego es la segunda ubicación en la tabla, que otorga el privilegio de subir a Liga Profesional con cuatro empates. Instituto aparece con 65 puntos, y los siguen Gimnasia con 64 (visitará a Atlanta), y San Martín con 63 (recibirá en la “Ciudadela” a Flandria). Los tres partidos, a las 15.

El tercero pasará derecho a los cuartos de final y el cuarto a la primera rueda del Reducido con otros nueve equipos ya clasificados: All Boys, Estudiantes de Caseros, Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes de Río Cuarto, Defensores de Belgrano, Riestra, Independiente Rivadavia y Deportivo Morón.

LA GLORIA REPETIRÍA EQUIPO

Instituto viene de perder 1 a 0 ante Deportivo Morón pero Lucas Bovaglio le dará un espaldarazo a la formación habitual.

Lucas Bovaglio espera la recuperación de Giuliano Ceratto (Federico López Claro).

El Deportivo Madryn ya no tiene chances de acceder al Reducido y su única motivación es sacar pasaje para la próxima Copa Argentina, lo que lo vuelve un rival de cuidado.

JUGADAS DESTACADAS DEL ENCUENTRO DE INSTITUTO Y MADRYN

Con un rival a respetar, la Gloria entró con un ataque firme que lo acercó al área rival y provocó un momento de tensión para el arquero Yair Bonnin, que debió actuar en el primer minuto de juego. Si bien los sureños intentaron dar respuesta, el albirrojo apura, aprieta y busca abrir el marcador.

En 11 minutos de partido, el albirrojo llegó en varias oportunidades al arco. A los 23, Instituto volvió a ilusionar de la mano de Watson que erró el tanto. Sin embargo, el jugador nacido en la cantera de la Gloria no dejó de intentar y a los 27 minutos, Franco Watson abrió el arco y marcó el 1 a 0.

Sin embargo, después de los 35 minutos, Madryn complicó a Instituto y marcó un gol que fue anulado por posición adelantada. El Lobo lo apretó tanto que logró superar a la defensa y Castillo igualó el resultado y tensionó a la Gloria, que se fue al entretiempo con un empate.

Ni bien comenzó el segundo tiempo, el “Vikingo” Parnisari cabeceó al arco y marcó el necesario 2 a 1 y le dio esperanzas al pueblo albirrojo.

FORMACIONES PARA EL ENCUENTRO DE INSTITUTO Y MADRYN

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Claudio Pombo y Franco Watson; Santiago Rodríguez y Nicolás Mazzola. DT: Lucas Bovaglio.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Franco Flores, Gonzalo Rocanieri, Cristian González y Lucas Pruzzo; Lucas Pérez Godoy, Gonzalo Cozzoni, Estanislao Jara y Leonardo Marinucci; José Michelena y Rodrigo Castillo. DT: Ricardo Pancaldo.