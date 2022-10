Guillermo Farré ya calienta el clásico: “En Córdoba más de la mitad es de Belgrano”

“Se empezó de buena manera el torneo, se afianzó una idea, se afianzó una mentalidad. Empezamos a ponernos la mochila de ser protagonistas desde muy temprano y pudimos llevarla de muy buena manera. El plantel que me tocó conducir tiene mucha experiencia, mucha jerarquía, y eso ayudó para que el día a día sea muy exigente”.

La reflexión de Guillermo Farré sobre el Belgrano campeón récord que dirigió, tras la victoria sobre Brown en Puerto Madryn y camino de regreso a Primera División. Un logra que se festejó durante más de una semana con marcos multitudinarios, y que motivó la frase del entrenador Celeste: “En Córdoba más de la mitad es de Belgrano y verlos felices da satisfacción”.

Como para ir poniendo clima de clásico con Talleres, ya que en 2023 volverán a toparse por los puntos. “Para mi el ascenso es muy especial en todo sentido. No es un ascenso normal, primero porque es en mi primera experiencia como técnico, y después en el club en que tengo mucha identificación y por eso no era lo mismo ascender o no ascender”.

La dedicatoria a los Piratas

“La gente te demuestra constantemente que es un club muy grande y nosotros tenemos que estar preparados para esa exigencia. A mi me genera alegría porque vi mucha gente feliz, más en un momento social donde no abundan las alegrías. Generamos hacía afuera estados de ánimos... Son sensaciones muy lindas”, destacó Farré.

Y completó: “La exigencia era máxima y me quedo tranquilo porque cumplimos un objetivo muy grande en una institución muy grande”.