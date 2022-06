Un taller metalúrgico de barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba sufrió dos robos en el lapso de tres días. El primer hecho de inseguridad ocurrió el pasado viernes mientras que la segunda entrada de los delincuentes tuvo lugar durante este lunes.

Según lamentó el dueño del taller ubicado sobre calle Ciriaco Ortíz, los ladrones le llevaron absolutamente todo. “El viernes ya se habían robado la mayoría de las cosas: amoladoras, rotopercutores, sensitivas, máquinas de soldar y casi todas las herramientas de mano”, señaló en diálogo con Noticiero Doce.

Ante esta situación, Paulo Novillo, propietario del lugar, fue el domingo a reforzar las medidas de seguridad, pero eso no alcanzó ya que al día siguiente volvieron a llevarle “lo que quedaba”. “Robaron muchos cables, 200 metros de extensiones, el resto de herramientas que quedaban en el tablero. Realmente me sacaron todo. Hoy no tengo ni un destornillador para trabajar”, explicó, claramente golpeado por la situación.

“Las herramientas que se llevaron significaban la extensión de mi mano, el alimento de mi familia y el alimento de cada una de las familias de los muchachos que trabajan conmigo”, valoró. “No sabemos cómo continuar. No quedará otra que sacarse un poco el polvo y seguir adelante. Pero es un golpe durísimo”, explicó.

La sorprendente respuesta de la Policía

Según señaló Paulo, la Policía encontró algunos de los elementos robados pero al intentar reclamarlos, le dijeron que podía quedar preso él por no tener los comprobantes de que esas herramientas son suyas. “Me piden una serie de documentos que obviamente no tenemos porque se trata de una colección de años. Me dijeron: ‘Corrés el riesgo de quedar preso vos porque no podés demostrar sin son tuyas (las herramientas) o no‘”, contó. Y disparó: “Me pareció una burla”.