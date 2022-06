Una pareja sufrió un violento robo cuando dos ladrones le llevaron su automóvil a punta de pistola en barrio General Bustos en la noche del jueves, y por si fuera poco una de las víctimas estuvo a punto de ser atropellada con su propio auto cunado los malvivientes huían.

Estela, una de las damnificadas, relató en Telenoche que ella y su marido fueron abordados por los criminales cuando estaban intentando entrar a la cochera de su hogar, en el mencionado barrio cordobés.

“Mi marido estacionó y yo me senté en la verja para esperar a que él abra el portón. En eso, para un Golf gris y bajan dos delincuentes. Uno va al auto y otro se me arrima y me muestra un arma a través de su bolsillo”, explicó la mujer.

Una vez que se hicieron con el vehículo, los malhechores aceleraron y estuvieron a punto de embestir a la pareja de Estela. “Lo rozaron. Todavía está dolorido”, comentó, visiblemente perturbada por el hecho. Añadió que la Policía se puso en contacto pero no lograron recuperar el auto. Toda la secuencia quedó grabada gracias a una cámara de seguridad instalada en la puerta de un almacén.

Ola de robos

Estela aseguró que no se trató de un hecho aislado. “Estamos sufriendo muchos problemas de este tipo, y pasan a cualquier hora del día. A la vuelta también robaron una moto y una bicicleta”, expresó.

Ante la ola de delincuencia, este viernes vecinos de General Bustos se juntaron para exigir mayor seguridad a la Policía. “Acá todos somos trabajadores”, enfatizaron.