La inseguridad no para de crecer en Córdoba y los taxistas son blanco de los ladrones, como en este hecho en el que la víctima fue el propio titular del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba, Miguel Arias, que salió ileso por milagro.

Según relató, se trató de un hombre que se hizo pasar por pasajero y que llegando a Villa Pose lo amenazó con un cuchillo para quitarle el dinero y el teléfono celular, según contó a Mitre Córdoba.

Seguidamente, relató: “Me llevaron camino a Villa Pose. Me llevaron el celular y la plata. Me rompió el protector plástico de atrás. Se tiró arriba del asiento delante y ahí me robó todo. Fue con un cuchillo tipo Tramontina”, comentó.

“No se lo deseo a nadie. Es feo que te pongan un cuchillo en el cuello. Era una persona sacada, gritándome en un lugar donde no te escucha nadie”, indicó sobre el asaltante, que huyó.